Tovaglieri “Serve un Recovery Fund dell’energia”

"Dopo il piano per la ripresa post-pandemico abbiamo bisogno di un piano dell’energia per fermare gli effetti dell'inflazione". Così l’europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri in merito alla proposta di valutare un tetto sul prezzo del petrolio e del gas russo. xf4/sat/gsl