ROMA (ITALPRESS) – “Sarò a Tirana per la finale della Roma in Conference League. Bisognerà lottare fino alla fine per alzare un trofeo. La Roma è da tantissimo tempo che non raggiunge una finale per cui per noi è importantissimo tornare a vincere”. Queste le dichiarazioni dell’ex capitano giallorosso Francesco Totti a margine della presentazione della finale di Coppa Italia (in programma all’Olimpico tra Juventus e Inter) al FrecciaLounge di Trenitalia a Roma Termini. C’è spazio per un passaggio sulle polemiche per il rigore concesso da Guida all’on field review nel match contro la Fiorentina: “Quello di ieri è uno dei tanti episodi sfavorevoli. Se neanche dal var, riescono a vedere quel che è successo ieri, diventa più difficile. Il var deve aiutare l’arbitro”, spiega. Come si migliora la Roma? “Con gli acquisti, giusti e mirati. La Roma ha il migliore allenatore al mondo, farà di tutto per accontentarlo”, conclude Totti.

