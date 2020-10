GENOVA (ITALPRESS) – “Non parliamo di coprifuoco che significa

stare in casa. Noi stiamo al dettato del Dcpm che prevede

l’istituzione di alcune zone di divieto di transito alle persone,

non utilizzabili per la sosta ma solo per recarsi alla propria

abitazione o ai locali legittimamente aperti”. Lo ha precisato il

presidente della Liguria Giovanni Toti, a margine di una

conferenza stampa a Genova, dove sono in corso le valutazioni per

ulteriori misure restrittive per contenere l’espansione del

coronavirus. “Alisa sta lavorando insieme al comitato tecnico

scientifico della Regione – ha spiegato Toti – Nel pomeriggio

cominceremo a valutare le prime proposte che ci faranno e la

definizione di alcune aree di contagio. Dopodichè il sindaco,

come stabilisce il Dpcm, d’accordo col prefetto, potrà decidere

ove e quando stabilire le misure in queste aree”.

(ITALPRESS).