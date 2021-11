Toti “Orientamenti React, Salone fondamentale per Italia”

"Questo salone in presenza è molto importante, è un benchmark per l'Italia, sia perché i giovani sono importanti per questo paese, sia perché è importante orientare i giovani al giusto mestiere per la loro vita e per il paese per crescere" dice il presidente della Regione Liguria e assessore alla sanità, Giovanni Toti, a margine del Salone Orientamenti React 2021. fcn/tvi/gtr