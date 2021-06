GENOVA (ITALPRESS) – “Questa leggendaria nave scuola della Marina Militare è un simbolo: era stata a Genova l’ultima volta nel 2020, in occasione dell’inaugurazione del ponte San Giorgio e ora è di nuovo al Porto antico di Genova, dove rimarrà fino a domenica per celebrare non solo l’Ocean Race Europe e le regate di Portofino, ma anche dare il via ad una nuova stagione di ripresa che abbiamo atteso da tanto tempo. Credo che la Liguria si stia dimostrando protagonista di questa ripartenza: con grande tenacia, non solo la Giraglia che arriva in queste ore, l’Ocean Race, le regate di Portofino, il turismo che ha ripreso, ma anche l’ingresso della Liguria nella zona verde europea che non prevede restrizioni per i viaggiatori, il record di vaccinazioni effettuate nelle ultime 24 ore, un’incidenza di contagi che si è attestata al di sotto dei 25 nuovi casi ogni 100mila abitanti con un tasso di positività del 4%. Sono molti i fattori che mi fanno essere ottimista in questo momento. Continuiamo a rimboccarci le maniche, sarà una splendida stagione”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti salendo a bordo dell’Amerigo Vespucci, insieme al sindaco di Genova Marco Bucci, ospiti del suo comandante Gianfranco Bacchi.

(ITALPRESS).