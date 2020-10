MILANO (ITALPRESS) – “La Regione Liguria è abbastanza tranquilla sul piano ospedaliero. siamo una di quelle ragioni che mi spingono a dire di non drammatizzare oltre misure, altrimenti rischiamo di avere un effetto controproducente. In questo momento non c’è un tema sanitario, ma di controllo della pandemia per non arrivare ai momenti peggiori della primavera”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, intervenendo alla trasmissione Timeline su SkyTg24. “A Genova la pandemia si espande a ritmi molto rapidi e quindi dobbiamo correre ai ripari, ma altre zone della regione sono ancora ai margini di questa espansione sia per densità di abitanti che per abitudini di vita, sia perchè tagliate fuori dalle rotte di spostamento interregionale – ha aggiunto -. In Italia non è possibile ripensare ad un lockdown generalizzato, ma localizzato e chirurgiche ad alcune aree si”.

(ITALPRESS).