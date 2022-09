Toti “L’autonomia dovrebbero chiederla le Regioni del Sud”

"Se questo Paese è diviso sostanzialmente in due o in tre con velocità diverse, da ormai più di un settantennio di storia unitaria del Paese, qualcosa è stato sbagliato". Lo il presidente della Liguria e leader di Italia al Centro, Giovanni Toti, a margine della conferenza stampa organizzata a Napoli per presentare sul territorio i candidati della lista unica Noi Moderati. xc9/sat/gsl