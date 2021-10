GENOVA (ITALPRESS) – “I valori di libertà e giustizia che animarono la Resistenza mi uniscono all’Istituto Ligure Raimondo Ricci fin dalla mia prima legislatura in Regione. Dalla ristrutturazione della casa di Pertini, primo atto della mia Giunta in Liguria, questa amministrazione ha dimostrato senza indugio il suo appoggio a questi valori e a chi li porta avanti con grande impegno, come Giacomo Ronzitti. Ed è per questo che oggi sono stato felice di ricevere il Dizionario della Resistenza in Liguria, finanziato anche da Regione oltre che dal Comune di Genova. Un esempio concreto, di fronte a tante, troppe parole che spesso vengono usate a vanvera su questo tema”, così scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook, dopo aver ricevuto da Giacomo Ronzitti il Dizionario della Resistenza in Liguria.

(ITALPRESS).