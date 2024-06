GENOVA (ITALPRESS) – Potrebbe arrivare già domani la decisione della giudice Paola Faggioni sull’istanza presentata da Stefano Savi, avvocato di Giovanni Toti, che chiede di incontrare otto personaggi politici “al fine di maturare valutazioni volte ad assumere determinazioni politiche”. Determinante sarà il parere della Procura. Tra i soggetti che dovrebbero confrontarsi col presidente ligure, dal 7 maggio agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione, ci sono il presidente ad interim Alessandro Piana, gli assessori della Lista Toti Giacomo Giampedrone e Marco Scajola, i vertici regionali dei partiti del centrodestra Matteo Rosso, Edoardo Rixi e Carlo Bagnasco, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il deputato Pino Bicchielli. La giudice potrebbe autorizzare solo alcuni incontri.

Intanto si fanno largo alcune ipotesi sull’esito dell’inchiesta. La Procura potrebbe proporre il patteggiamento ad alcuni o a tutti gli imputati, strada che garantirebbe tempi più rapidi e un importante sconto di pena. Altra possibilità è quella del giudizio immediato entro 6 mesi dall’applicazione delle misure cautelari, opzione che tuttavia impone tempi molto più brevi per la conclusione delle indagini. Oggi è stato sentito dal pm Luca Monteverde come persona informata sui fatti Alfonso Lavarello, attuale presidente dell’Aeroporto di Genova che all’epoca dei fatti avrebbe incoraggiato un accordo di “non belligeranza” tra gli imprenditori portuali Aldo Spinelli e Gianluigi Aponte. Nella stessa giornata è stato interrogato dal pm Federico Manotti l’ex sindacalista della Cgil Venanzio Maurici che, secondo gli inquirenti, avrebbe favorito le attività di Cosa Nostra dirottando sulla Lista Toti i voti della comunità riesina di Genova Certosa in cambio di favori poi non ottenuti.

