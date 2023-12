CHIAVARI (ITALPRESS) – “Il Villaggio del Ragazzo è un pezzo fondamentale del sistema sociale e sanitario della nostra Regione, dall’assistenza alla formazione professionale, con una lunghissima tradizione alle spalle e animato da professionisti e operatori di altissimo livello”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto questa mattina al Centro Benedetto Acquarone di Chiavari in occasione della Festa di Natale del Villaggio del Ragazzo. “L’integrazione tra realtà come questa e l’impegno del pubblico nel sostenerle ricoprono un ruolo fondamentale nel garantire la qualità della vita dei cittadini, in particolare delle fasce più fragili della popolazione”.

