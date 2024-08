GENOVA (ITALPRESS) – E’ stata accolta l’istanza di revoca degli arresti domiciliari per Giovanni Toti. L’ex presidente della Regione Liguria può dunque tornare libero dopo 86 giorni .”L’ho sentito, naturalmente era soddisfatto. Adesso si rimetterà a fare l’uomo libero, avrà bisogno di tempo per organizzarsi dopo tre mesi di arresti domiciliari. Sotto il profilo della comunicazione sarà lui a prendere l’iniziativa”. Lo ha detto Stefano Savi, avvocato di Giovanni Toti, dopo l’accoglimento dell’istanza per la revoca degli arresti domiciliari all’ex presidente ligure. Salvi poi alla domanda se Toti chiederà il rito abbreviato o il patteggiamento in caso di giudizio immediato. “Penso proprio di no”. L’avvocato dell’ex governatore ligure ha poi riferito che “Il gip dice che sono grandemente scemati i motivi che giustificavano la custodia con la chiusura delle indagini e con le dimissioni. Non residuano vincoli, quinti Toti è un uomo libero che può agire come tutti noi”. “Il primo impegno ora sarà esaminare le intercettazioni che ci dovranno essere depositate – ha aggiunto -. Per quanto mi riguarda, non credo che sia praticabile la richiesta di riti alternativi ma aspettiamo di vedere come si muove la Procura”.

Alle 12.30 la Guardia di Finanza è arrivata nella casa di Giovanni Toti ad Ameglia per notificare la revoca degli arresti domiciliari. Pochi minuti dopo l’auto ha varcato il cancello in uscita. In seguito a quest’atto l’ex presidente della Liguria, che il 26 luglio ha rassegnato le dimissioni, sarà a tutti gli effetti un uomo libero.

foto: Agenzia Fotogramma

