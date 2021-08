FIRENZE (ITALPRESS) – Nella notte tra il 17 e il 18 agosto un

virus del tipo ransomware – di quelli che criptano e rendono

illeggibili i dati – è riuscito a penetrare il sistema

dell’Agenzia regionale di sanità. Sono andati distrutti alcuni

file di alcune macchine di Ars. Il virus è stato individuato,

bloccato ed è in corso il recupero totale dei dati andati

distrutti nel frattempo. Nessuna funzione esterna dell’Agenzia è

stata interrotta. Nessun dato sensibile è stato raggiunto o

trattato. I servizi di Ars, fanno sapere dall’Agenzia, non sono

mai stati interrotti: nè la funzionalità del sito, nè le banche

dati, nè la posta del server. Il presidente Eugenio Giani

conferma: “E’ in corso il lavoro dei tecnici che sono intervenuti

nell’immediatezza e che stanno ultimando il recupero dei dati

epidemiologici e statistici trattati dall’Agenzia”.

(ITALPRESS).