FIRENZE (ITALPRESS) – Cresce la produzione agrifood certificata “Made in Tuscany” e lo fa a ritmo sostenuto: dal 2015 ad oggi il valore alla produzione dei prodotti DOP e IGP è stato caratterizzato da una crescita del 45%, tre volte più grande rispetto alla percentuale registrata a livello nazionale, ed aumenta in parallelo l’attenzione all’ambiente e alla salute. Con più di 225mila ettari bio, la Toscana si colloca al terzo posto nel ranking nazionale. Numeri di buon auspicio per l’avvio., avvenuto oggi a Firenze, di BuyFood Toscana 2022, la vetrina internazionale promossa dalla Regione Toscana per favorire l’incontro tra aziende che producono eccellenza sul territorio e importatori stranieri. Il valore alla produzione del patrimonio enogastronomico DOP e IGP toscano è di oltre un miliardo.

Dopo il vino, il valore dei prodotti a Indicazione Geografica della regione Toscana si concentra soprattutto nei comparti di formaggio e prodotti a base di carne e olio di oliva. Il 95% della superficie agricola IG è dedicata proprio al famoso olio extravergine d’oliva. Pane e biscotteria fanno registrare le performance più sorprendenti: i prodotti dolciari sono cresciuti di oltre il 60% dal 2017. In costante aumento le superfici certificate bio nell’ultimo decennio, con un tasso di variazione del +25% e del +57% rispetto al 2020 e al 2019.

foto: ufficio stampa Buy Food Toscana

(ITALPRESS).