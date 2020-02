E’ in pareggio il bilancio di previsione 2020 dell’Agenzia Toscana Promozione Turistica con valore e costi di produzione per il 2020 stimati a 12milioni 574mila 821 euro. Via libera a maggioranza alla proposta di delibera.

Il valore del conto economico previsionale 2020 è composto da contributi dalla Regione Toscana per il programma di attività, per un importo pari a 10milioni e 715mila euro, di cui un milione e 420mila a valere sul fondo del Por Fesr 2014/2020, 2milioni e 700mila finalizzati alla realizzazione di promozione turistica e

6milioni 595mila derivanti da contributi riscontati degli anni precedenti a quello di riferimento. C’è poi un contributo ordinario dalla Regione pari a un milione 509mila euro per le spese di funzionamento dell’Agenzia; nel bilancio regionale il contributo annuale è pari a un milione e 500mila (la differenza di 9mila euro sarebbe riconducibile a risorse di annualità precedenti e finalizzati alla formazione del personale). Si contano, poi, ricavi per prestazioni da attività commerciali per 350mila euro.

Tra le principali variazioni delle categorie di costo emerge il costo per l’acquisto di servizi che registra una lieve diminuzione (-2,71 %) rispetto al preventivo 2019 e ammonta a 11milioni e464mila euro di cui 10milioni 933mila per spese afferenti il programma promozionale legate alle attività di promozione turistica. Si rileva, poi, una variazione significativa delle spese per consulenze che passa da 14mila 800euro previsti nel bilancio previsionale 2019 a 70mila 300euro previsti nel bilancio previsionale 2020. Il costo, invece, per “godimento di beni di terzi” che ammonta a 2mila 280euro, registra un decremento rispetto all’annualità precedente il cui importo era stimato in 116mila 300 euro. Questa contrazione è imputata al fatto che la Regione Toscana a decorrere dall’esercizio 2019 ha rivisto il canone sulla concessione all’Agenzia dell’immobile di Villa Fabbricotti.

Unitamente al bilancio preventivo economico 2020 l’Agenzia ha presentato anche un bilancio pluriennale nel quale vengono tradotti in termini economici le attività per il triennio 2020-2022. Il valore ed il costo della produzione previsto per gli anni 2021 e 2022, sono rispettivamente pari a 6milioni 357mila euro e a 4milioni 363mila euro.

Riguardo al piano degli investimenti per il triennio 2020 – 2022 si prevede, un impiego complessivo di risorse pari a 75mila euro (33mila nel 2020 e 21mila nel 2021 e sempre 21mila nel 2022). Rispetto a quanto programmato nell’esercizio precedente, si sottolinea un incremento degli investimenti in hardware per l’esigenza di rinnovo dell’attrezzatura.

Si ricorda che la missione strategica del piano di investimenti sta nell’accompagnare i territori per la specializzazione e la differenziazione dell’offerta turistica e per realizzare i nuovi prodotti turistici omogenei. Oltre a questo, l’Agenzia promuove “il brand toscana”, pone l’accento sul turismo sostenibile per i 12 ambiti nei 132 comuni che fanno parte della piattaforma della costa e isole toscane, sul turismo diffuso per spalmare meglio i flussi sia in termini di stagioni che di località, portando avanti iniziative specifiche di valorizzazione delle eccellenze e peculiarità dei territori.

(ITALPRESS)