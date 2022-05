FIRENZE (ITALPRESS) – A Cristina Manetti, portavoce della Presidenza della Regione Toscana, è stato assegnato il premio Ischia per la comunicazione territoriale e nello specifico per la innovativa campagna vaccinale covid riservata ai bambini che vedeva come testimonial la cagnolina Pimpa del fumettista Altan.

“Sono molto orgoglioso – ha detto il presidente Eugenio Giani – che la competenza e la creatività della portavoce Cristina Manetti, insieme al gruppo di lavoro che ha sapientemente coordinato, siano state riconosciute a livello nazionale in questo prestigioso premio. Ritengo fondamentale il ruolo della comunicazione soprattutto quando questa tratta tematiche sensibili come quelle della salute e della tutela della persona”.

“Ringrazio tutto il gruppo della comunicazione della sanità che ho coordinato. Quando c’è sinergia e professionalità i risultati arrivano. Ne è la dimostrazione questo riconoscimento che sono contenta valorizzi la Regione Toscana in ambito nazionale”.

Il premio sarà consegnato nell’ambito della 43esima edizione del Premio Ischia di Giornalismo venerdì 1 luglio a Lacco Ameno. Media partner della manifestazione è Sky TG24.

