FIRENZE (ITALPRESS) – “Il turismo è fondamentale nel concetto di ripresa e di ripartenza”. Lo ha detto il presidente della regione Toscana Eugenio Giani a margine di una conferenza stampa svoltasi quest’oggi a Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze. “Noi abbiamo parlato con il governo nelle riunioni con la conferenza delle regioni-ha aggiunto Giani-, l’idea è quella di eliminare quello che è sostanzialmente il periodo in cui si deve aspettare” ovvero la quarantena. “In Italia si entra se ci sono le condizioni che il pass può offrire. Occorre creare tutte le condizioni per reincentivare il turismo, perchè ci sentiamo sufficientemente sicuri, come dice il presidente Draghi c’è il rischio ma è un rischio calcolato”. “Io penso che sia molto importante la campagna promozionale che stiamo animando sia per la Toscana sia per l’area delle città storiche a partire da Firenze” ha proseguito Giani.

“Noi possiamo riprodurre tutta una serie di eventi, pensate quest’anno sono i 700 anni di Dante, la bellissima mostra che si è aperta al Bargello, le iniziative che si legheranno al ricordo del Sommo poeta padre della lingua italiana, ma anche tutta una serie di aspetti, pensate allo stesso anniversario dei 200 anni dalla scomparsa di Napoleone Bonaparte che era di origini toscane, che possono richiamare eventi collegati alla capacità attrattiva naturale che esercita per l’arte, la bellezza, la montagna, la nostra Toscana”.

