FIRENZE (ITALPRESS) – “Sono orgoglioso e felice perchè stanotte alle 3 abbiamo approvato il bilancio, più di 100 articoli, un bilancio di circa dieci miliardi per investire sulla crescita e lo sviluppo della Toscana. Siamo stati così bravi da non perdere nemmeno un emendamento anche rispetto ai quaranta che avevo presentato. Settanta interventi puntuali, centotrenta milioni per attivare i fondi europei, una capacità di riscuotere in barba ed in lotta all’evasione di cinquanta milioni, insomma un bilancio che dà alla Toscana una certezza di governo autorevole ed istituzionalmente garantito”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine della conferenza stampa sulla riapertura del Corridoio Vasariano a Firenze.

(ITALPRESS).