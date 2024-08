FIRENZE (ITALPRESS) – “Prima di parlare di candidature alla presidenza della Regione Toscana bisogna discutere sui programmi, e poi è evidente che io sarei al secondo mandato e se vi è una convergenza dei programmi si passa alla fase successiva”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa svoltasi oggi a Firenze. “Sono molto contento del dibattito che c’è stato in questi giorni” circa la costruzione di una coalizione di centrosinistra per le prossime elezioni regionali in Toscana, “per essere il presidente uscente in questo momento non mi sento parte di questo dibattito perchè io sto seguendo uno per uno gli aspetti amministrativi – ha aggiunto Giani -. Io curo il buon governo della Toscana ma guardando dall’esterno mi sembra che vi sia apprezzamento per il lavoro che faccio”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).