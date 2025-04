Toscana, Giani “L’approvazione della variazione del bilancio solo un primo passo”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Approvata la variazione di bilancio, oggi investiamo risorse importanti per la Toscana: 39 milioni di euro per innovazione, formazione e rilancio del sistema moda; 8 milioni per il sostegno a cittadini e imprese colpite dalle calamità naturali; 10,6 milioni per la cultura, nostro orgoglio e motore di attrazione; 6 milioni per rafforzare Firenze Fiera e rilanciare il ruolo della Toscana nei grandi eventi internazionali. Interventi concreti per il lavoro, l’economia, la sicurezza del territorio, ambiente, sport e la qualità della vita”.

Lo ha scritto sul suo profilo Instagram il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Non ci fermiamo qui: continueremo a progettare e programmare nuove risorse per i Comuni, per le imprese, per i cittadini. La Toscana è una comunità viva, forte, e noi lavoriamo ogni giorno per sostenerla e farla crescere!” ha concluso Giani.

