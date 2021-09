FIRENZE (ITALPRESS) – “Abbiamo ancora alla settima settimana di seguito, dopo il momento di culmine della quarta ondata, una diminuzione dei contagi. Oggi sono forti le diminuzioni di ospedalizzazioni e terapie intensive. Sulle ospedalizzazioni siamo al 5% rispetto al limite del 15% per la zona bianca”. Lo ha detto il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa svoltasi quest’oggi a Firenze. “Una situazione di decisa chiara diminuzione del contagi in parallelo alla Toscana leader sul piano della vaccinazioni in prima dose-ha aggiunto Giani-. Vaccinazioni che stanno ponendo la toscana ormai sull’80% abbiamo rispettato il principio. Per l’organizzazione degli hub, è chiaro per il mese di ottobre noi penseremo anche a un graduale processo di accorpamento degli hub alle struttura sanitarie perchè dal 30 settembre cambierà la modalità, finiremo le seconde dosi e ci concentreremo immediatamente sulla terza dose per i fragili e poi nelle Rsa e quindi il personale sanitario. Ma sarà un modo molto più programmato di vivere la vaccinazione, saremo noi a chiamare i diretti interessati”. E a chi gli ha chiesto come e quando partirà la somministrazione delle cosiddette terze dosi, Giani ha risposto:”Chiamando noi le persone, non sarà una cosa di cui la gente sa. Li chiamiamo perchè i nostri specialistici fanno una valutazione del punto di vista delle patologie e quindi chiamano che sarà considerato prioritario nella vaccinazione della terza dose”.

(ITALPRESS).