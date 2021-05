FIRENZE (ITALPRESS) – “Complessivamente nell’area Firenze-Prato-Pistoia noi avremo 13 hub in più dove fare le vaccinazioni. In questa area lunedì prossimo ad esempio avremo l’inaugurazione del nuovo hub a Pontassieve. E’ il segno di un passaggio da una vaccinazione limitata per le dosi che erano tali ad una vaccinazione ben piùdiffusa, che consente in Toscana di vaccinare, ed è l’obiettivo che ci siamo posti per la settimana prossima, 30mila persone al giorno”. Lo ha detto il presidente della regione Toscana Eugenio Giani a margine dell’apertura del nuovo hub vaccinale a Grassina, località del Comune di Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze.

