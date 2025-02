FIRENZE (ITALPRESS) – Il Consiglio regionale toscano ha approvato a maggioranza la proposta di legge di iniziativa popolare su “procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 242/2019″. I promotori, i rappresentanti dell’associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, il 14 marzo scorso hanno infatti depositato presso la presidenza del Consiglio regionale della Toscana la proposta di legge regionale supportata da oltre diecimila firme autenticate, che dopo l’iter in commissione Sanità è giunta all’esame e al voto dell’Aula. Il via libera alla pdl su fine vita è stato espresso con 27 voti a favore (Pd, Italia Viva e M5s), 13 contrari, ed un voto non espresso (la consigliera del Pd, Lucia De Robertis).”Oggi la Toscana ha dato un segnale molto forte a livello nazionale”, ha commentato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Esprimo apprezzamento ed oggettivamente condivisione per le opinioni che sono state espresse durante i lavori d’aula e legate ad un voto per un tema così importante-ha aggiunto Giani- C’è con l’approvazione di questa legge un salto di qualità e civiltà che la Regione Toscana compie per primo su questo argomento su cui si era già espressa la Corte Costituzionale, una legge che si pone con assoluta costituzionalità visto che rispetta i cardini che proprio la Corte aveva stabilito con una sua sentenza”.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

