FIRENZE (ITALPRESS) – Supportare e sostenere la creazione di opportunità, servizi e spazi comunitari negli insediamenti abitativi di social housing. E’ questo l’obiettivo di una proposta di legge approvata dalla giunta e che ora sarà sottoposta all’esame del Consiglio regionale. L’housing sociale è uno strumento che permette di garantire alloggi adeguati, attraverso regole certe di assegnazione e canone calmierato, a famiglie che hanno difficoltà nel trovare un’abitazione alle condizioni di mercato, ma è anche un modo diverso di condividere interventi abitativi stimolando la vita comunitaria. L’iniziativa della giunta, proposta dall’assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli, pone l’accento proprio sugli aspetti aggregativi con la finalità di supportare ed accompagnare nel corso del tempo, le comunità che stanno nascendo all’interno degli insediamenti abitativi di housing sociale. Per farlo viene messo a disposizione un budget di un milione di euro.

“Anche l’esperienza della pandemia – evidenzia l’assessora Spinelli – ci ha mostrato con grande evidenza quanto sia importante il tessuto connettivo di relazioni che si stabilisce nello spazio in cui si abita. In case e spazi di elevato standard urbanistico, ambientale, energetico, si vive meglio e si creano i presupposti per migliori relazioni sociali. E sono proprio questi aspetti che vogliamo favorire con questa proposta di legge”. Con la proposta di legge della giunta si autorizza la sottoscrizione di quote per un milione di euro del Fondo Housing Toscana gestito da InvestiRe Sgr Spa (al Fondo la Toscana ha aderito dal 2014) con lo scopo specifico di promuovere i servizi integrativi di comunità per la gestione di alloggi sociali. Il fondo attualmente gestisce in Toscana più di 700 alloggi realizzati e più di 400 in corso di realizzazione, con canoni di locazione controllati.

(ITALPRESS).