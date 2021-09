Toro (Nissan): “L’elettrificazione al centro delle nostre strategie”

In occasione della consegna del Nissan Italia Award alla concessionaria "Autogiapponese" di Roma, il presidente e amministratore delegato Marco Toro parla delle strategie della casa automobilistica per i prossimi anni: in primo piano sostenibilità ed elettrificazione. sfe/abr/gtr