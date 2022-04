VENEZIA (ITALPRESS) – Tornano in azione gli “angeli del decoro” in Piazza San Marco e, diversamente dagli anni scorsi che prendevano servizio con l’avvio dell’estate, lo fanno entrando in servizio già dal weekend di Pasqua. I Guardians stamattina hanno partecipato a un briefing formativo prima nella sede della Polizia locale di San Marco e poi in piazza. Avranno il compito di orientare i visitatori presenti in area marciana informandoli, anche attraverso materiale illustrativo in più lingue, sulle buone pratiche da tenere per rispettare e tutelare la città e sui comportamenti vietati, in costante collegamento con Polizia locale e Smart Control Room. Il servizio sarà attivo venerdì, sabato, domenica e festivi fino al 28 maggio per poi, in concomitanza con l’inizio del Salone Nautico, diventare giornaliero.

“Quest’anno, così come richiesto dal Sindaco Luigi Brugnaro, abbiamo voluto anticipare l’entrata in servizio dei ‘Guardians’ – commenta l’assessore al Turismo Simone Venturini – Piazza San Marco sarà quindi monitorata da questo servizio non solo in estate ma già a partire dalle festività pasquali. Vigilare sul decoro della nostra Piazza e orientare i visitatori è un’attività importante anche alla luce della ripartenza del turismo che stiamo registrando in queste settimane. Tra i Guardians quest’anno ci sono molti giovanissimi che dimostrano con i fatti che hanno a cuore Venezia. L’Amministrazione ha lavorato intensamente per la ripartenza della città ma pretendiamo che chi la raggiunge tenga un comportamento corretto e rispettoso, sempre. Lo facciamo – conclude – anche attraverso questi operatori che vedrete all’opera fin da subito in zona Marciana”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com