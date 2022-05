VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta comunale di Venezia, riunitasi ieri, ha approvato gli indirizzi per la definizione del palinsesto di eventi estivi “Salta, Cori, Zoga” da svolgersi all’aperto, nei parchi e nelle aree verdi comunali. L’iniziativa prevede il coinvolgimento delle associazioni e società sportive veneziane per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi a carattere sportivo su tutto il territorio comunale con particolare attenzione alle zone più complicate che maggiormente necessitano di una presenza di eventi di aggregazione. Con il provvedimento si dà mandato agli uffici di provvedere all’affidamento di servizi per l’organizzazione di eventi e manifestazioni all’aperto di natura sportiva ad ogni associazione o società sportiva, che potrà essere oggetto al massimo di due affidamenti. Inoltre le associazioni e società sportive potranno presentare richiesta per l’organizzazione di ulteriori iniziative di promozione dell’attività sportiva, da effettuare all’aperto e a titolo gratuito, che saranno autorizzate dagli uffici e verranno inserite nel palinsesto “Salta, Cori, Zoga”.

É prevista l’esenzione dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale di Concessione per il materiale pubblicitario eventualmente prodotto dalle associazioni sportive per promuovere le attività, che saranno fatte conoscere anche attraverso i canali istituzionali dell’ente. Sono previsti inoltre contributi alle associazioni e alle società sportive che organizzeranno degli eventi.

