VENEZIA (ITALPRESS) – Torna Marghera Estate, l’appuntamento musicale più atteso: dal 2 al 19 luglio 12 serate in Piazza Mercato a ingresso libero con le migliori cover band. Giunta alla 44^ edizione torna ad animare l’Arena di Piazza Mercato con un ricco programma di concerti organizzati dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con DalvivoEventi. Tutti i concerti iniziano alle ore 21.00 e sono a ingresso libero. In loco sono presenti punti ristoro e un’area giochi per bambini. La prima settimana inaugura il programma il 2 luglio il tradizionale concerto della GOM Giovane Orchestra Metropolitana con un viaggio musicale tra le colonne sonore da Morricone a Zimmer, senza dimenticare le incursioni pop. Il 3 luglio è riservato ad un appuntamento speciale con la musica e la storia: in occasione del settecentesimo anniversario della morte di Marco Polo, l’Orchestra Fiati della Fondazione Santa Cecilia dedica al viaggiatore veneziano una favola musicale del Maestro Antonio Rossi. Il 4 luglio, la rivelazione di The Voice Senior, Luca Minnelli, calca per la prima volta il palco di Marghera in un’elegante esibizione e coinvolgente che omaggerà i grandi classici della canzone italiana. Il 5 luglio chiudono la prima settimana di programmazione i ritmi latini dei Batistococo, il celebre gruppo veneziano che ha trovato il connubio perfetto tra dialetto veneziano e salsa, mambo e cha cha, mettendo in luce la perfetta armonia tra l’accento e la cadenza dell’idioma lagunare, con i ritmi e le sincopi della musica latinoamericana. Il progetto è stato cofinanziato dall’Unione europea – Fondo Sociale Europeo Plus, nell’ambito del Programma Nazionale PN Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027.

– Foto: Ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).