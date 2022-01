ROMA (ITALPRESS) – Nel 2022 torna in pista la 44esima edizione del GranPremio Giovanissimi.

Innumerevoli le richieste pervenute già in autunno da tante famiglie di piccoli sciatori, dalle scuole e dai maestri di sci in vista del ritorno di uno degli eventi promozionali più prestigiosi per il mondo della neve. L’apparato organizzatore, coordinato da Amsi (Associazione Maestri Sci Italiani), con le Associazioni Regionali e Le Scuole Italiane Sci, da settimane è al lavoro per dare vita alla manifestazione, partendo dall’allestimento delle fasi di qualificazione regionale che, poi, porteranno all’attesissima finale nazionale di Tarvisio, in provincia di Udine, dal 18 al 20 marzo 2022.

Il GranPremio Giovanissimi è la più importante competizione italiana di sci dedicata ai bambini, di età compresa tra i 9 e i 12 anni. In tante passate edizioni oltre 50.000 giovani atleti segnalati dalle Scuole Italiane Sci si sono incontrate per sfidarsi in più di 250 gare di slalom gigante organizzate dalle sedi locali, a livello regionale, e in una grande finale nazionale con gare di gigante, sci nordico e snowboard. Il GranPremio Giovanissimi, organizzato da Amsi, oltre ad essere una sorta di ‘officinà di talenti, ha visto gareggiare nomi che poi sono diventati di livello internazionale, come Sofia Goggia e Marta Bassino.

L’organizzazione prevede che in gennaio le Scuole Italiane Sci predispongano in forma autonoma gare che daranno l’opportunità agli allievi di classificarsi a una delle Fasi Regionali, e solo i primi 15 classificati per regione di ogni categoria, sia femminile sia maschile, hanno accesso di diritto alla Finale. I ragazzi nati nel 2010/2011/2012/2013 arriveranno a Tarvisio dopo le fasi di qualifiche regionali che porteranno ai cancelletti di partenza oltre 1.600 piccoli atleti.

“Title Sponsor” del 44° GranPremio Giovanissimi è Ferrero, realtà all’interno del progetto di responsabilità sociale del gruppo che promuove ‘Kinder Joy of moving’, con dictat precisi che puntano in prima linea all’educazione allo sport, vissuto prima di tutto come gioia: da “Qualunque sia la sfida, gioca con gioia” fino ai valori dell’amicizia e del divertimento al di là dei risultati; gli stessi che da sempre rappresentano lo spirito e la mission del GranPremio Giovanssimi.

