Torna il “Genio di Palermo”, Anello “Testimonial della bellezza”

PALERMO (ITALPRESS) - Tre weekend all’insegna della scoperta delle bellezze nascoste della città, con esperienze inedite e passeggiate tematiche: un percorso che si inserisce nella terza edizione del "Genio di Palermo", organizzata dalla Fondazione Le Vie dei Tesori insieme con l’Università di Palermo. Il nome dell’evento è un omaggio al nume laico della città, protettore di artisti, protettori, sognatori e appunto geni. A fare da madrina alla presentazione dell’appuntamento, a Palazzo Steri, la presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori, Laura Anello: “Il Genio è testimonial del talento, dell’innovazione e della bellezza di Palermo - spiega, - Vogliamo raccontare una conoscenza che dalle istituzioni culturali come l’Università scende in strada e viene seminata attraverso le visite nei luoghi simbolici: l’idea non è celebrare la bellezza in senso squisitamente estetico, ma fare in modo che in questi luoghi si possa imparare”. xd8/vbo/gtr