Sicilia en Primeur, Cambria “Il vino ambasciatore della nostra terra”

PALERMO (ITALPRESS) - "Sicilia en Primeur 2024 sarà un'edizione speciale con un doppio compleanno: venticinque anni dalla fondazione di Assovini Sicilia e vent'anni anni dalla prima edizione di Sicilia en Primeur. L'associazione, che oggi riunisce cento aziende vitivinicole, è protagonista della storia della vitivinicoltura siciliana e della sua rivoluzione, grazie alla straordinaria visione dei suoi fondatori e all'impegno dei successori e delle aziende che in questi anni hanno lavorato per promuovere il vino siciliano come ambasciatore culturale nel mondo, valorizzando la diversità del continente vinicolo siciliano". Così Mariangela Cambria, Presidente di Assovini Sicilia. "Il vino è ambasciatore della nostra terra", sottolinea. xd6/vbo/gsl