NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Superato il problema al gomito destro che gli aveva fatto saltare il match contro Oklahoma, Danilo Gallinari torna in campo e dà il suo contributo nel netto e importante successo casalingo (in chiave play-in) degli Hawks che battono 131-107 i Cavaliers. Il “Gallo” parte dalla panchina, gioca 23 minuti e mette a referto 4 punti, 4 rimbalzi e 3 assist chiudendo con un +11, ma il trascinatore di Atlanta è il solito Trae Young che fa registrare al suo attivo 30 punti e 9 assist, mentre piazzano una doppia doppia sia Okongwu (dalla panchina) che Capela, rispettivamente con 17 punti e 12 rimbalzi e 12 punti e 14 rimbalzi. Sono 23 i punti di Huerter, 12 quelli di Luwawu-Cabarrot, ne fa 11 Bogdanovic. Troppo per Cleveland, nonostante i 21 punti di Osman, i 18 di Garland e i 15 di Brown (13 i rimbalzi).

In tutto cinque le gare della notte e nel programma spicca il successo dei Bucks che si impongono 120-119 all’overtime in casa dei Nets. Milwaukee trova nei 44 punti e 14 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo un’importante risorsa. Vanno in doppia cifra anche Holiday (19 punti e 8 rimbalzi), Middleton (16 punti e 9 rimbalzi), Matthews (11) e Connaughton (11).

Nelle altre gare della notte vittorie per Pistons (102-94 su Philadelphia con i 27 punti di Cunningham e nonostante i 37 punti e 15 rimbalzi di Embiid per i Sixers), Bulls (135-130 sui Clippers all’overtime con i 50 punti di DeRozan) e Utah che batte i Lakers (privi di LeBron James, alla quarta sconfitta consecutiva e al momento fuori dai play-in) 122-109 con i 29 punti di Mitchell e i 25 (con 17 rimbalzi) di Gobert.

(ITALPRESS).

