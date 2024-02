MILANO (ITALPRESS) – Maurizio Crozza torna con la sua satira: da domani venerdì 23 febbraio in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+, si riaccendono i riflettori del suo one man show “Fratelli di Crozza”.

Dopo i nuovi personaggi anticipati nelle scorse settimane e divenuti subito virali in rete, da un esilarante Jannik Sinner, concentrato sulla conquista dei prossimi obiettivi, passando per l’irresistibile Mara Venier, fino ad arrivare al presidente degli Stati Uniti Joe Biden con i suoi problemini di memoria, quali saranno le maschere che saliranno sul palco domani?

-foto ufficio stampa Warner Bros. Discovery –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]