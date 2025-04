Torna “Bimbinbici” a Venezia, il 10 maggio giornata dedicata alla mobilità sostenibile

VENEZIA (ITALPRESS) – Una giornata dedicata alla bicicletta e alla mobilità sostenibile per grandi e piccini. L’evento “Bimbinbici” che quest’anno arriva con lo slogan “Il Futuro arriva in bicicletta”, è in programma sabato 10 maggio con il gran finale al parco Albanese di Mestre in piazzale Divisione Acqui dalle 15.30 alle 18.30 circa.

Bimbimbici è quindi un’opportunità per celebrare queste emozioni e condividerle con gli altri, scoprire il mondo in compagnia e lasciarsi trasportare dalla magia del viaggio in bicicletta e scoprire le nuove piste ciclabili realizzate dal Comune. Consiste in una pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine rivolta a bambini e ragazzi, ma aperta a tutti i cittadini. Tutti bambini delle scuole dell’infanzia e primarie del comune di Venezia saranno invitati a prendere parte alla manifestazione promosso a livello nazionale da Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta FIAB per promuovere la mobilità sostenibile tra i più piccoli, inserito nel palinsesto di eventi del Comune di Venezia.

“Bimbimbici è un’occasione importante per promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sicuro, sostenibile e a misura di bambino – dichiara l’assessore alla Viabilità e Mobilità, Francesca Zaccariotto – Un’attività pensata per le famiglie e per i più piccoli, per vivere la città in modo attivo, divertente e partecipato. È anche un’opportunità per far conoscere e incentivare l’utilizzo delle numerose piste ciclabili presenti sul territorio comunale, che ogni giorno contribuiscono a rendere la nostra città più accessibile e vivibile”. Il 10 maggio sono previsti 11 percorsi guidati in bicicletta, con ritrovo nei diversi quartieri della terraferma ed arrivo al Parco Albanese, dove ad aspettare i piccoli ciclisti e le loro famiglie ci saranno eventi con musica, giochi, laboratori, merenda, e premiazioni.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).