MILANO (ITALPRESS) – Torna a Milano la festa dell’antropologia. Da giovedì 17 a sabato 19 febbraio si tiene la quarta edizione del World Anthropology Day – Antropologia pubblica a Milano.

Una quarantina di laboratori, incontri, passeggiate per portare l’antropologia fuori dall’università, nelle piazze e nei quartieri della città, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e in quelli dove trascorriamo in nostro tempo libero per coltivare passioni e interessi. Come ci comportiamo a tavola, come affrontiamo l’obbligo di indossare una mascherina, come ci rapportiamo alle diversità, come reagiamo di fronte ai cambiamenti del corpo.

Il ricco palinsesto del World Anthropology Day mostrerà come l’antropologia possa servire a comprendere e migliorare il mondo in cui viviamo, dando un volto alle tante antropologhe e i tanti antropologi che lavorano nel sociale, nelle istituzioni e nelle aziende, attraverso esempi virtuosi di attività svolte sul territorio.

A partire dal convegno “Mai da soli, almeno in due” (giovedì 17, ore 10) che dà il titolo all’intera manifestazione e che vedrà gli antropologi in coppia con biologi, giuristi, geologi, economisti e artisti per raccontare collaborazioni e progetti svolti insieme, ponendo il focus sui frutti di queste collaborazioni.

La novità di quest’anno è l’atteso ritorno in presenza, ma senza tralasciare l’opportunità di raggiungere il pubblico anche a distanza, grazie alla modalità mista che consentirà la partecipazione anche online.

La manifestazione è organizzata dal corso di laurea magistrale in Scienze etnologiche e antropologiche e dal dottorato in Antropologia culturale e sociale dell’Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con numerosi partner pubblici e privati. L’iniziativa per il secondo anno consecutivo è stata selezionata dall’American Anthropological Association, come best practice per comunicare il World Anthropology Day.

Il programma. Quattro appuntamenti su “Genere e intersezionalità” (#7 – #32 – #34 – #38), per contrastare gli stereotipi; due laboratori per bambine e bambini: uno sul valore della lettura per promuovere modelli liberi da stereotipi (#22) e un’attività interattiva per sviluppare l’empatia verso coetanei che vivono in situazioni diverse dalle loro, come conflitti e malattie (#23).

Sette passeggiate a piedi o in bicicletta (#24 – #26 – #27 – #29 – #31 – #33 – #36) per scoprire luoghi di Milano inediti con gli occhi degli antropologi che ne sveleranno le caratteristiche più nascoste o insieme agli accompagnatori di MigranTour che ci racconteranno Milano da un altro punto di vista.

E ancora: due incontri dedicati al cibo (#2 – #20) per scoprire cucine di tutto il mondo e per decostruire gli immaginari intorno al cibo. Quattro gli appuntamenti sul tema della salute (#15 – #18 – #21 – #36), dalle esperienze innovative per gestire la pandemia all’etno-psichiatria fino ai percorsi di cura psichiatrica per i migranti.

La tre giorni si concluderà con una vera e propria festa dell’antropologia con lo spettacolo “Internazionale Corazon” di Francesca Marconi, in collaborazione con i Sambos de Corazon, accompagnati dal djset di Sonia Garcia (#39 19 febbraio, ore 20, BASE Milano). Un progetto di arte pubblica nato dalla conoscenza di diversi gruppi di danza che utilizzano spazi pubblici della città di Milano per allenarsi. Attraverso la festa e la danza, la performance punta sui temi della contaminazione culturale e dell’incontro fra le comunità: fil rouge dell’opera sono i costumi, di volta in volta ricombinati a partire dal rapporto con il movimento e le danze di diversa origine.

Sono solo alcuni degli appuntamenti del World Anthropology Day che toccano vari punti della città. L’intero programma è disponibile qui. Gli eventi sono tutti gratuiti ma è richiesta la prenotazione tramite questo form, in cui, al termine della compilazione, sarà possibile selezionare uno o più appuntamenti prescelti.

