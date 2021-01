Minacce contro la sindaca di Torino Chiara Appendino sono apparse su un autobus. “Basta sgomberi. Appendino muori”, recita la scritta. Anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è stato oggetto di una scritta ingiuriosa su un muro. Solidarietà è stata espressa dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dalla sindaca di Roma Virginia Raggi. “Vedete queste scritte? – afferma Di Maio – Sono una vergogna, mi fanno venire il voltastomaco. Si definiscono “anarchici”, sono dei codardi. Chiara Appendino oltre ad essere una grande risorsa per tutti noi, è una donna che con impegno sta facendo il massimo per Torino, senza paura e merita il rispetto di tutti. Vai avanti Chiara, non sei sola, siamo con te!”. Per Raggi “Sono episodi gravissimi e inaccettabili. Odio e violenza non ci fermano. A Chiara e Alfonso tutta la mia vicinanza e solidarietà”.

