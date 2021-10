TORINO (ITALPRESS) – “Questa mattina ho incontrato la Sindaca di Torino, Chiara Appendino, per il passaggio di consegne. E’ stata l’occasione per fare il punto sui numerosi dossier aperti di cui la nostra Amministrazione dovrà occuparsi e per conoscere gli elementi relativi alla situazione dell’Ente. Un momento importante che consente la necessaria continuità amministrativa”.

Così Stefano Lo Russo, neosindaco di Torino, annuncia su Facebook il passaggio di consegne con Chiara Appendino, annunciando che il passaggio di consegne dei singoli assessorati avrà luogo la prossima settimana, non appena verrà definita la nuova Giunta. “Ringrazio la Sindaca dell’incontro di oggi, ci mettiamo subito al lavoro per il bene di Torino” conclude. L’ex sindaca, in un altro post sui social, aggiunge: “Come fatto personalmente, rinnovo al Sindaco Lo Russo le congratulazioni per la vittoria e i più sinceri auguri di buon lavoro”.

