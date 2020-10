E’ online Torino Tech Map, il portale che raccoglie tutte le risorse utili alle startup innovative e agli aspiranti imprenditori del territorio torinese. Il nome Torino Tech Map si condensa nell’acronimo ToTeM. L’obiettivo dell’iniziativa è favorire la creazione di nuove imprese nonchè il rafforzamento di quelle già costituite, mettendo in evidenza, a tutti e gratuitamente, l’insieme degli strumenti che il sistema urbano torinese ha sviluppato negli ultimi anni per favorire e aiutare i giovani talenti che vivono in città a sviluppare i loro progetti. Forte della collaborazione tra istituzioni, enti privati, atenei e imprese, ToTeM aiuterà i giovani talenti che vivono in città a sviluppare i loro progetti, raccontando con semplicità e immediatezza – in lingua italiana e inglese – le loro storie. Quattro le sezioni principali: Ecosistema, News, Risorse formative suddivise, Calendario.

La piattaforma è aperta ai contributi di chiunque – istituzione, associazione, ente di formazione o azienda privata – voglia rafforzare il sistema dell’innovazione torinese. “Finalmente come nelle grandi capitali dell’innovazione anche Torino ha Il suo portale delle start up: ToTeM è una mappa utile a chi si muoverà all’interno dell’innovazione nel nostro territorio ed è uno strumento di raccordo con gli altri hub dell’innovazione in Europa e nel mondo”, spiega Giancarlo Rocchietti, presidente Club degli Investitori. “Non tutti i giovani che vivono e studiano nella nostra area hanno un quadro completo di ciò che Torino offre per sviluppare un progetto innovativo: ToTeM li aiuterà a passare dalle parole ai fatti, puntando anche su una più stretta collaborazione tra i diversi attori dell’ecosistema locale, condizione necessaria per consolidare il ruolo di Torino nella mappa europea dell’innovazione”, aggiunge Andrea Griva – presidente SEI – School of Entrepreneurship & Innovation.

