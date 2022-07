TORINO (ITALPRESS) – “La caduta del Governo mette in discussione i 209 mld che l’Unione europea deve dare all’Italia e a cascata mette in discussione tutti i progetti Pnrr su cui abbiamo lavorato. A partire da quelli del Comune di Torino. Ne cito uno su tutti: il piano periferie che prevede 113 mln di euro di investimenti”. “La totale inaffidabilità del M5S era evidente, fin dalla scissione di Di Maio – ha detto – Compagni di strada completamente inaffidabili con un programma non compatibile con una Repubblica riformista e un orizzonte temporale di lungo periodo e una collocazione fortemente europeista, nel quadro della Nato. Spiace che tutto questo si sia consumato nella fiducia a Mario Draghi”.

– Foto Agenziafotogramma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com