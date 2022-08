TORINO (ITALPRESS) – Torino e Spal raggiungono Cagliari, Udinese, Cittadella, Sampdoria, Brescia e Spezia ai sedicesimi di Coppa Italia.

Il Toro passa il turno battendo 3-0 il Palermo e staccando il pass per la prossima sfida con il Cittadella. In un primo tempo avaro di emozioni i granata fanno la partita, ma ad avere l’occasione da rete più concreta sono gli ospiti: Brunori calcia a giro, ma trova una grande risposta di Milinkovic-Savic. Nella ripresa gli uomini di Ivan Juric cambiano marcia e trovano la rete del vantaggio grazie a Sasà Lukic, che si avventa su una respinta e infila alle spalle di un incolpevole Pigliacelli. Radonjic, dopo essersi visto annullare un gol, firma ugualmente il raddoppio di testa e nel finale il neo-entrato Pietro Pellegri chiude definitivamente i conti.

La Spal, invece, supera 2-1 l’Empoli al Castellani e ai tempi supplementari e ora attende la vincente di Genoa-Benevento per conoscere il nome dell’avversaria dei sedicesimi. Nel primo tempo gli azzurri creano diverse occasioni da rete con Destro, Bajrami e Parisi, ma non riescono a sbloccare il punteggi. Nella ripresa i padroni di casa trovano la rete del vantaggio all’80’ con Nicolò Cambiaghi, ma appena due minuti più tardi Lorenzo Dickmann rimette tutto in equilibrio e porta la sfida ai tempi supplementari. Quando sembrano profilarsi i calci di rigore e dopo un penalty tolto al Var ai toscani, la Spal conquista un clamoroso successo in pieno recupero grazie al colpo di testa vincente di Arena.

