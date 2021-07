E’ iniziata allo Stadio Nazionale la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo2020. Nel palco d’onore il presidente del Cio Thomas Bach e l’imperatore Naruhito.

Fuori dall’impianto si registrano nuove proteste contro i Giochi. I manifestanti continuano a invocare la cancellazione dell’Olimpiade davanti alla risalita dei casi da coronavirus.

E’ la Grecia, come da tradizione, a sfilare per prima. Per secondi sfilano, sotto la bandiera del Cio, gli atleti olimpici rifugiati.

