CAGLIARI (ITALPRESS) – “La violenza sulle donne è conseguenza di un modello barbaro di prevaricazione, dominanza, negazione di diritti, di paternalismo opprimente e di cultura machista spesso legittimata dalla politica. Ma soprattutto la violenza è conseguenza dei comportamenti. La società e gli uomini vanno formati ed educati al rispetto del ruolo delle donne e alle pari opportunità. Per questo mi sono sempre battuta affinchè si lavorasse incessantemente sull’occupazione e sullo sviluppo femminile”. Lo scrive sui social la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. “In questi mesi di governo in Regione abbiamo potenziato il reddito di libertà, che è uno strumento di emancipazione, abbiamo finanziato i centri antiviolenza, per accogliere e sostenere le donne vittime, e abbiamo anche lavorato sui centri che si occupano di chi maltratta – prosegue – Aiutiamo le donne affinchè non si sentano in colpa se denunciano. Educhiamoci noi donne affinchè pretendiamo di essere pagate equamente, tanto quanto guadagna un uomo. Educhiamoci in modo da non vergognarci di voler lavorare o studiare e di avere le stesse opportunità o le stesse posizioni degli uomini. Aiutiamoci tra noi, ma soprattutto pretendiamo che le Istituzioni non disertino questi temi commentando solo le tragedie. Battiamoci affinchè possano essere rifugio per tutte noi che non vogliamo più essere lasciate sole. Che non vogliamo più morire”.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).