CAGLIARI (ITALPRESS) – “C’è un cambio di metodo. Abbiamo condiviso la necessità di istituire un tavolo che si riunirà una volta al mese per coordinare le priorità, anche con un metodo inter-assessoriale, sulle diverse iniziative che si devono fare in maniera coordinata. Oggi abbiamo discusso a tutto tondo dell’acqua, dell’energia, del lavoro e dello sviluppo, temi già in agenda in questo difficile passaggio che che stiamo affrontando. Ci sono tutte le condizioni per poter lavorare bene e in maniera differente rispetto al passato”. Così la presidente della Regione, Alessandra Todde, che questa mattina nella sede di viale Trento, a Cagliari, ha incontrato le organizzazioni sindacali. Un primo faccia a faccia per illustrare gli interventi allo studio dell’Esecutivo su sanità, trasporti, crisi e vertenze industriali, energia e lavoro. L’incontro è iniziato alle 10 e ha partecipato anche l’assessore dell’industria, Emanuele Cani. Per le organizzazioni sindacali presenti Cgil, Cisl, Uil e Ugl.

– Foto. Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).