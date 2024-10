CAGLIARI (ITALPRESS) – “E’ il momento per mostrare che tipo di caratteristiche ha il nostro sito e che tipo di possibilità ci sono nel nostro territorio. E’ un modo eccezionale per poter dire al mondo che la Sardegna è pronta ad accogliere Einstein Telescope ed è pronta a farlo non solo per le caratteristiche uniche del sito e della comunità scientifica che in questo momento sta supportando questa iniziativa, ma soprattutto per il ruolo e l’impegno della Regione che è stata conseguente”. Lo ha dichiarato la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, a margine del summit G7 sulle infrastrutture scientifiche in corso a Oliena, nel Nuorese. “Noi abbiamo stanziato 350 milioni che erano necessari per la candidatura e abbiamo fatto un’unità di progetto – ha aggiunto Todde – Abbiamo fatto in modo di essere conseguenti e questo anche per la politica nazionale è una novità. Io voglio ringraziare la ministra Bernini che si è dimostrata lungimirante. Ed è bello quando le istituzioni riescono con un obiettivo unico a lavorare insieme”.

