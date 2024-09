SASSARI (ITALPRESS) – “Siamo qui a Sassari per confrontarci sul progetto di legge di definizione delle aree idonee, non idonee, ordinarie e vincolate. Ne è nata una bellissima discussione, grazie anche agli interventi responsabili, preoccupati e puntuali dei sindaci che ringrazio. A nome della giunta ci tengo a ribadire che le comunità non verranno lasciate sole”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, che oggi ha incontrato a Sassari le amministrazioni comunali della provincia per discutere e partecipare attivamente alla definizione delle aree idonee, non idonee ordinarie e vincolate all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Questi incontri, che vedono la partecipazione anche di parte della Giunta e del Consiglio regionale, hanno l’obiettivo di coinvolgere le rappresentanze elette dalle comunità nel processo di pianificazione e sviluppo sostenibile del territorio sardo. Sindaci, assessori e tecnici comunali sono invitati a contribuire sia sul piano tecnico, che politico.

“Siamo al lavoro per costruire insieme il percorso migliore che permetterà di raccogliere le istanze di tutti gli attori coinvolti all’interno del testo di legge – aggiunge Todde – L’obiettivo è quello di limitare al massimo il consumo di suolo, avendo chiara la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del paesaggio. Questo è solo il primo di una lunga serie di incontri che faremo sul territorio, con l’intento di presentare la legge nel minor tempo possibile. La Sardegna non verrà più calpestata”. All’incontro di Sassari seguiranno gli altri già programmati, a partire da Olbia nel pomeriggio e Oristano nella giornata di domani.

foto: ufficio stampa Regione Sardegna

