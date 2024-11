Todaro “La sfida è di aumentare la raccolta differenziata a Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) - “La sfida è di aumentare la raccolta differenziata nel centro storico di Palermo, perché era umiliante vedere che in alcune zone si faceva e in altre no". Così il presidente di Rap, Giuseppe Todaro, a margine della presentazione delle nuove iniziative imminenti per il recupero dei rifiuti nella città di Palermo. "Auspichiamo che i cittadini ci vengano dietro e accettino di buon grado questo cambio di passo: meritiamo una città più pulita, per raggiungere quest’obiettivo serve la collaborazione di tutti - sottolinea -. A gennaio partiremo anche con Tommaso Natale e Sferracavallo, con l’obiettivo di raggiungere quanto prima 200 mila persone: se le aggiungiamo alle 200 mila già coperte si arriva a due terzi di città con la raccolta differenziata attiva”. xd8/vbo/gtr