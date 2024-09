Todaro “Giro di vite a Palermo contro furbetti raccolta differenziata”

PALERMO (ITALPRESS) - “Lavoriamo da mesi per migliorare la qualità del servizio, ma serve anche l’aiuto dei cittadini. Purtroppo ci sono ancora tante anomalie e siamo stanchi di sentire lamentele sul fatto che la raccolta dei rifiuti non è fatta bene: la raccolta non è puntuale solo quando è indifferenziata, mentre quella differenziata lo è. In quel caso si vanifica tutto il lavoro fatto, perché l’indifferenziata va a finire tristemente in discarica”. Così il presidente di Rap, Giuseppe Todaro, che in accordo con la Polizia municipale di Palermo, si è recato tra via Amari e via Roma, nell'ambito delle iniziative finalizzate a contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti da parte di cittadini e attività commerciali. Obiettivo del presidio in via Amari, spiega Todaro, è segnalare “con determinati adesivi due tipi di anomalie, ovvero l’abbandono abusivo totale e la raccolta che non rispetta i giorni prestabiliti! il vetro pulito vale 50 euro a tonnellata, quello sporco ne vale 1 e la plastica se supera il 10% di sporcizia non vale più niente e non viene accettata dalle piattaforme. In più il 27 settembre partiremo a Mondello e Partanna con la raccolta differenziata, ma anche lì se la qualità delle frazioni non è buona si vanificano lavori e investimenti”. xd8/vbo/gsl