ROMA (ITALPRESS) – Tiziano Ferro con “La Vita Splendida” si porta al comando della Classifica EarOne Airplay Radio. Il brano guadagna quattro posizioni e precede “2 Be Loved (Am I Ready)” di Lizzo (-1) e “Palla al centro” di Elisa e Jovanotti (stabile al terzo posto). Completano la Top 10 “Humankind” dei Coldplay (quarto posto, +8), “Late Night Talking” di Harry Styles (quinto posto, -3), “Bad Decisions” di Benny Blanco, BTS, Snoop Dogg (sesto posto, -1), “Ricordi” dei Pinguini Tattici Nucleari (nuova entrata al settimo posto), “Tutti i miei ricordi” di Marco Mengoni (ottavo posto, -2), “Bellissima” di Annalisa (nono posto, -2) e “I Ain’t Worried” degli Onerepublic (decimo posto, -1).

Le tre più alte nuove entrate di questa settimana sono: “Ricordi” dei Pinguini Tattici Nucleari (posizione 7), “Star Walkin’” di Lil Nas X (posizione 32) e “B.O.T.A.” di Eliza Rose & Interplanetary Criminal (posizione 76).

La Classifica EarOne Airplay Italiana è guidata da “La Vita Splendida” di Tiziano Ferro (+1). Perde una posizione e scivola al secondo posto “Palla al centro” di Elisa e Jovanotti (-1). Entra direttamente in terza posizione “Ricordi” dei Pinguini Tattici Nucleari.

“We Own The Night” di Sophie And The Giants si conferma al comando della Classifica EarOne Airplay Dance. Stabile al secondo posto “I’m Good (Blue)” di David Guetta & Bebe Rexha. Guadagna una posizione e si porta al terzo posto “Ferrari” di James Hype e Miggy Della Rosa (+1).

Al comando della Classifica EarOne Airplay Tv c’è anche questa settimana “La Vita Splendida” di Tiziano Ferro. Secondo posto per “Bellissima” di Annalisa, mentre al terzo posto troviamo “Tribale” di Elodie (+2).

La Classifica EarOne Airplay Radio Indipendenti è guidata da “Margherita” di Coez (+1). Sul podio troviamo “Vieni nel mio cuore” di Ultimo (-1) e “Superstar” di Darin.

Nelle prime tre posizioni della Classifica EarOne Airplay TV Indipendenti troviamo “Margherita” di Coez (+2), “Vieni nel mio cuore” di Ultimo e “Rosa intenso” de Le Vibrazioni (+6).

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Tiziano Ferro –

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com