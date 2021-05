RICCIONE (ITALPRESS) – Sono iniziati oggi i primi assalti che hanno dato il via ai Campionati italiani Cadetti e Giovani 2021 a Riccione, con le gare di sciabola maschile e femminile della categoria Cadetti. Il primo titolo ad essere stato assegnato è stato quello di sciabola maschile Cadetti con il successo di Edoardo Reale. L’atleta della Frascati Scherma si è imposto in una finale combattuta fino alla fine su Alfredo Sibillo della Champ Napoli con il punteggio di 15-14. Il frascatano classe 2006 in precedenza aveva avuto la meglio in semifinale su Cosimo Bertini della Fides Livorno, mentre Sibillo aveva raggiunto l’ultima fase di gara grazie alla vittoria 15-14 su Gabriele Vetturi della Scherma Trani. Nella gara femminile, invece, il titolo è andato a Mariella Viale, atleta della Champ Napoli, capace di vincere la finale contro Carlotta Fusetti dell’Antoniana Scherma Padova per 15-11. Fusetti ha così confermato il risultato già ottenuto due anni fa, nell’ultima edizione disputata dei Campionati italiani Cadetti a Lecce nel 2019. Stessa cosa per Lucia Stefanello della Petrarca Scherma, già terza nel 2019, che ha conquistato l’ultimo gradino del podio insieme a Manuela Spica del Club Scherma Gymnasium Aquila. Domani in programma gli assalti di sciabola maschile e femminile della categoria Giovani a partire dalle ore 9:30.

(ITALPRESS).