“Devo ringraziare il Presidente Gravina per l’attenzione rivolta al Settore Giovanile e Scolastico. Siamo una Federazione che è fortemente convinta dell’importanza del calcio di base come pilastro fondante del sistema e che investe nello sviluppo del calcio formativo a qualsiasi livello, dalle attività di puro Settore Giovanile ai programmi rivolti al calcio giovanile di Elite”. Lo ha dichiarato il Presidente del Settore giovanile e scolastico Vito Tisci a seguito della comunicazione della Figc riferita al piano di sostentamento al Settore Giovanile e Scolastico che ha incrementato le risorse già erogate con il Fondo Salva Calcio (21 milioni e 700 mila euro). Uno specifico intervento finalizzato ad abbattere il costo del tesseramento dei calciatori/calciatrici che svolgono attività di Settore Giovanile con un contributo di 2 euro per ogni tesserato ed uno stanziamento pari a 1,3 milioni di euro che si completa con la restituzione della quota delle assicurazioni obbligatorie per la parte relativa alla sospensione dell’attività dovuta al Coronavirus per un valore complessivo di 1 milione 650 mila euro.

A questo proposito i giovani tesserati di Settore Giovanile e Scolastico potranno richiedere alle proprie società, nei tempi e nelle modalità che saranno comunicate, la restituzione in media di circa il 30% dei costi assicurativi della passata stagione, piuttosto che l’accreditamento della somma a decurtazione del proprio premio assicurativo per la stagione 2020/21. Un’attenzione particolare è stata inoltre rivolta anche alle circa 3.100 società di Puro Settore Giovanile che si occupano in via esclusiva della formazione dei giovani compresi tra i 5 e 17 anni e che, prosegue Tisci, “rappresentano molto spesso dei veri presidi sociali a livello territoriale fondamentali per formare non soltanto i giovani atleti ma soprattutto per educare le future generazioni attraverso i valori positivi dello sport”. A queste società sono state infatti destinati contributi a fondo perduto per un totale di oltre 300.000 euro.

