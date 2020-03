Tirocinanti alla Regione, in servizio 110 neolaureati

Tirocinanti alla Regione, in servizio 110 neolaureati

A partire dal 16 marzo centodieci tirocinanti inizieranno a prestare servizio negli uffici della Regione Siciliana. Si tratta di laureati che hanno vinto una selezione per titoli. "L'impegno di spesa e' stato di circa 3,5 milioni, il contratto sara' per un anno che probabilmente verra' confermato per ulteriori 12 mesi", spiega il governatore Nello Musumeci. mra/vbo/r